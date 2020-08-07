باستثمارات 3 مليارات جنيه.. مصنع بيراميدز يتوسع في بورسعيد ويوفر 6 آلاف وظيفة

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات، لمتابعة آخر مستجدات إنتاج المصنع.
قال المحافظ إن المصنع يعد الأكبر من نوعه في مصر لإنتاج إحدى الماركات العالمية من الإطارات بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية، ومقام على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، كونه مقام وفق مقاييس عالمية.
وأضاف أن المصنع وفر فرص عمل لأكثر من ٦٠٠ شاب وشابة من أبناء المحافظة في مرحلته الأولى بمرتبات مرتفعة تامين صحى واجتماعى ومواصلات وخدمة مجتمعية، ويصدر إنتاجه إلى عدة دول بالإضافة إلى ما تم طرحها بالسوق المحلي منذ بداية التشغيل، مشيدا بجموع العاملين الذين يسطرون ملحمة وطنية بعد نجاحهم في غزو منتجاتها للأسواق المحلية والعالمية.
وأبدي المحافظ فاخرة ماتم إنجازه خلال عامين ونصف منذ بدء العمل بالمشروع الذي أصبح الآن صرحا صناعيا نفتخر بوجوده بالمنطقة الصناعية ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله، وتبدأ خطوط الإنتاج الأولى في المصنع بإنتاج إطارات الدراجات النارية، والجرار الزراعي، والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.