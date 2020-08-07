باستثمارات 3 مليارات جنيه.. مصنع بيراميدز يتوسع في بورسعيد ويوفر 6 آلاف وظيفة



التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات، لمتابعة آخر مستجدات إنتاج المصنع.







قال المحافظ إن المصنع يعد الأكبر من نوعه في مصر لإنتاج إ حدى الماركات العالمية من الإطارات بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية، ومقام على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، كونه مقام وفق مقاييس عالمية.









وأضاف أن المصنع وفر فرص عمل لأكثر من ٦٠٠ شاب وشابة من أبناء المحافظة في مرحلته الأولى بمرتبات مرتفعة تامين صحى واجتماعى ومواصلات وخدمة مجتمعية، ويصدر إنتاجه إلى عدة دول بالإضافة إلى ما تم طرحها بالسوق المحلي منذ بداية التشغيل، مشيدا بجموع العاملين الذين يسطرون ملحمة وطنية بعد نجاحهم في غزو منتجاتها للأسواق المحلية والعالمية.





