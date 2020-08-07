بورتو سعيد وجرين ويفز| مشروعات سياحية عملاقة تنتظرها بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان المحافظة تشهد الآن عصرًا جديدًا من التغيير والتنمية لاسيما في مجال السياحة حيث بذلت الأجهزة التنفيذية جهودًا كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية.







وقال الغضبان إن العصر الجديد وماتم انجازه من اعمال فى بورسعيد أثمر عن وضعها علي الخريطة السياحية لمصر والعالم لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة بدءًا من موقعها الفريد المطل علي ناصية العالم إضافة إلي المعالم التراثية الموجودة بها كالفنار وقاعدة ديليسبس.









واستطرد الغضبان قائلا فضلا عن المشروعات السياحية العملاقة التي يجري إنشائها الآن خاصة في الغرب. "بورتو سعيد" وتاور باي وجرين ويفز وشارع ٧/٣ ومشروع داون تاون.







جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع عدد من المستثمرين في مجال السياحة بالمحافظة.





