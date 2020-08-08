الدينار الكويتي يسجل 52.4 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.11 جنيه للشراء 42.46 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.62 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.62 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.11 جنيه للشراء 42.46 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.12 جنيه للشراء و22.61 جنيه للبيع.