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اقتصاد

أسعار العملات العربية خلال ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:01 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.62 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.11 جنيه للشراء 42.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.12 جنيه للشراء و22.61 جنيه للبيع.
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