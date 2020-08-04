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اقتصاد

الريال السعودى بـ4.14 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم 4-8-2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:55 ص
العملات العربية
العملات العربية
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آمنة عبد العظيم
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.58 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.14 جنيه للشراء و22.59 جنيه للبيع.
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