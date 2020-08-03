تعرف على سعر صرف الريال السعودى اليوم الاثنين 3 -8-2020

ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2020 رابع أيام عيد الأضحى المبارك ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.14جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.12جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.13جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.15جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.10جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..غدا.. البنوك تستأنف عملها بعد 5 أيام اجازة.. اعرف مواعيد العمل
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.14جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.12جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.13جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.15جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.10جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.