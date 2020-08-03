الغرف التجارية بالمحافظات: تقرير شامل عن استقرار الأسواق خلال عطلة العيد



قال محمد ابو القاسم رئيس غرفة اسوان التجارية وامين مساعد صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ان السوق التجاري في اسوان يشهد حالة استقرار ملحوظة وهو ما رصدته غرفة العمليات بالغرفة وتم رفعه الي الاتحاد العام للغرف التجارية خلال ايام عيد الاضحي المبارك.









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وقال محمد الملاح رئيس غرفة السويس التجارية، ان السوق السويسي اكثر استقرارا حتي الان والسلع متوفرة ومتنوعة والاختيارات متاحة امام الموطن بشكل يحقق كافة رغباته في ظل عيد الاضحي المبارك اعاد الله علي مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.







وقال احمد رعب رئيس غرفة الدقهلية، ان السوق في محافظتة يشهد استقرارا واضحا بسبب السلع وتوافرها وتنوعها امام المستهلكين تزامنا مع ايام عيد الاضحي المبارك.



وقال انور رحيم رئيس غرفة مطروح التجارية ان السوق في مطروح يشهد توافر في السلع ولا توجد اي ازمات في ظل متطلبات عيد الاضحي وهو الامر الذي ينعكس علي الدور الواضح للدولة والغرف التجارية في ضبط السوق.

وقال عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء ان السوق السيناوي يشهد استقرارا كبيرا نتيجة المعروض الوافر من السلع المختلفة سواء غذائية وغير غذائية وتنوع مصادرها ومنافذ بيعها وهو ما ترصدة غرفة العمليات المشكلة بالغرفة لمتابعة حالة السوق باستمرار .

ياتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه مع الاراء السابقة هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء بان السوق في محافظتة مستقرا وان المعروض اكثر من المطلوب من السلع المختلفة وهو ما انعكس بالايجاب علي السوق التجاري في جنوب سيناء.



ياتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه مع الاراء السابقة هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء بان السوق في محافظتة مستقرا وان المعروض اكثر من المطلوب من السلع المختلفة وهو ما انعكس بالايجاب علي السوق التجاري في جنوب سيناء.

وقال فتحي مرسي رئيس غرفة البحيرة التجارية، ان الامور اكثر استقرار في اسواق البحيرة نتيجة زيادة معروض السلع والمتابعة مستمرة من الغرفة لرصد الحركة التجارية بالمحافظة.