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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم 4 أغسطس 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:31 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 4  أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى

، وذلك فى أول أيام العمل الرسمية عقب عودة البنوك والمؤسسات المالية للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.58 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.14 جنيه للشراءو22.59 جنيه للبيع.
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