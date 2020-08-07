مواصفات سكودا سوبيرب skoda superb 2020 في مصر .. فيديو وصور

أعلن بعض تجار ووكلاء السيارات في مصر عن طرح السيارة سكودا سوبيرب skoda superb 2020 في مصر بعدما كان المتوفر من السيارات طرازات 2019 فقط في الفترة السابقة و تأتي بفئتين و هما ديناميك وامبيشن.

سكودا سوبيرب skoda superb 2020 تأتي بمحرك 1400 cctci بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر, تعمل بنظام الجر الامامي والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من سبع سرعات يجعل السيارة تصل الي 220 كم في الساعة كسرعة قصوى و يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم متر في الساعة خلال 8.9 ثانية .





أما استهلاك البنزين للسيارة سكودا سوبيرب skoda superb 2020 جيد نسيبا فهي تستهلك 6 لتر وقود لكل 100 كم متر في المتوسط وهو رقم جيد مقارنة بحجم ووزن السيارة.





تأتي السيارة سكودا سوبيرب skoda superb 2020 بالعديد من التجهيزات القياسية ووسائل الامان منها ايرباج أمامي وجانبي و ABS و ESC و ASR مع اتاحة نظام EDL للفرامل ومراقبة ضغط الإطارات و مثبت ومحدد سرعة و بها عجلة قيادة متعددة الوظائف .









سكودا سوبيرب skoda superb 2020 بها تكييف أوتوماتيك من منطقتين و حساسات ركن في الأمام والخلف و 8 سماعات و بلوتووث و شاشة 8 بوضة تاتش و مرايا كهربائية مع ذاكرة و حساسات مطر و فتحة سقف بانورامية و عجلات 17 بوصة أو 18 بوصة حسب الفئة ومتاحة بفتح وتشغيل السيارة بدون مفتاح .







