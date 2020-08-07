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محافظات

علاج 14 ألف مريض بالعنايات المركزة والحضانات والكلى في الشرقية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، بعد أعمال التطوير التي شهدتها المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وعددهم ٢٥ بالمحافظة خلال الشهور الأولي من عام 2020.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تقديم الخدمة الطبية لـ ـ١٤١٧٨ مريض بأقسام العنايات المركزة، والحضانات، والكلي الصناعي، وذلك خلال ٦ أشهر، حيث تم تقديم الخدمة الطبية بالعنايات المركزة بالمستشفيات لعدد ٦٦١٥ مريض بعدد أيام علاج ٢٧٢٥٥.
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كما تم دخول ٥١٤٥ طفل حديثي الولادة بأقسام الحضانات بالمستشفيات وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لعدد ٢٤١٨ مريض بأقسام الكلي الصناعي بالمستشفيات بصفة دورية (ثلاث جلسات أسبوعيًا) لكل مريض ليصل عدد الجلسات إلي ١٧٨٧٤٠ جلسة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وجميع الأطقم الطبية والقائمين علي هذا العمل علي الجهود المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
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