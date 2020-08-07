محافظ الشرقية لـ صدى البلد: مستمرون في إزالة التعديات.. وتسهيلات للراغبين في سداد جدية التصالح

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إن الدولة جادة في استعادة الأراضي والممتلكات التي تم التعدي عليها ولن يتم التفريط في شبر واحد من أراضي الدولة. ونُقدّم تسهيلات للراغبين في تقنين وضع اليد والمراكز التكنولوجية تستقبل الراغبين في استكمال جدية التصالح وأبش المواطنين بجميع قرى ومراكز المحافظة بأنني أستقبل جميع مشاكلهم وحلها فورًا..

وأضاف في حوار مع "صدى البلد"، أنه يجب علي كل من يرغب في التقدّم للتصالح في مُخالفات البناء أن يستغل قرار رئيس مجلس الوزراء ويُسرع بالتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لمركزه من أجل دفع مبلغ جدية التصالح وإلي نص الحوار..

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**ماهي أعداد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية وماهي الإجراءات والشروط؟

عدد من تقدم للتصالح في مخالفات البناء الي الأن حوالي 35 الف مواطن وتم سداد جدية التصالح والمقررة بـ25% بجميع المراكز التكنولوجيا بمختلف مراكز المحافظة من أجل التسهيل علي المواطنين وأناشد جميع المواطنين الإسراع فورا وإستغلال الفرصة من إجل الحصول علي الحقوق في المرافق المختلفة وخاصة ان هناك مهلة محددة من أجل التصالح في مخالفات البناء.





**هناك العديد من التساؤلات حول من يجب عليه دفع التصالح في مخالفات البناء هل هو المشتري ام المالك الأصلي للوحدة السكنية؟

القانوني هو المالك الأصلي للوحدة السكنية هو من يجب عليه التقدم للتصالح في مخالفات البناء ولكن في الفترة الأخيرة تبين أختفاء المالك الأصلي عقب بيعه للوحدات السكنية وفي تلك الحالة يجب علي المشتري التوجة فورا الي النيابة العامة وتقديم بلاغ وفي تلك الحالة تقوم النيابة العامة بإصدار قرار ضبط وإحضار.





**هل هناك مشكلات في المراكز التكنولوجية او زحام خلال إستقبال وتلقي جدية التصالح؟

بالفعل في بداية الأمر تبين وجود زحام من جانب المواطنين الراغبين في التصالح ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء ولذلك تم مد فترة عمل المراكز التكنولوجيا الي الفترة المسائية وزيادة عدد الموظفين المنوط بهم إستقبال الطلبات ، والمراكز التكنولوجيا تعمل بكفاءة عالية وتستقبل جموع المواطنين.





**ملف أراضي أملاك الدولة.. كيف شجعت المحافظة المواطنين علي التقدم من أجل تقنين أوضاعهم؟

الدولة لن تفرط في شبر واحد من أرضها او أملاكها وبالفعل حرصت المحافظة علي تشجيع المواطنين علي تقنين وضعهم عن طريق تقديم مجموعة من التسيهلات ومد فترة السداد والأقساط بالإضافة الي تقليل مبلغ جدية التقنين، وعلي جميع من تقدم باطلب تقنين وضعه ان يدفع مبلغ جدية التقنين وفي حالة عدم الجدية سيتم إسترداد الأرضي المملوكة للدولة بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمن، وأنا عن نفسي أري ان تلك فرصة جيدة علي جميع الراغبين في التقنين إستغلال الفرصة وخاصة انه تم النزول بمبلغ جدية التقنين الي 15% ومد فترة التقسيط الي 5 سنوات.

**ملف درجات القبول بمدارس الثانوي العام.. هل سيتم تخفيض درجات القبول؟ ومتي؟

الأسبوع القادم هناك لجان لرصد المدارس ذات الكثافة الطلابية المنخفضة ورصد عدد الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالمدارس الثانوية ومن المتوقع النذول بدرجات القبول وسوف يتم مراعاه الكثافة الطلابية وغيرها من الشروط والمعايير المختلفة.

**مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي..ماهي المشاريع الجاري تنفيذها ومتي ستدخل الخدمة؟

الطفرات الموجودة في مجال الصرف الصحي خلال الفترة الماضية كبير جدا فمنذ عام 2018 كانت القري المحرومة 247 قرية والأن أصبحت القري المحرومة 235 قرية فقط ومن المتوقع في 2022 ان يتم تغطية أكثر من 60% من القري بالصرف الصحي بالإضافة الي الدور البارز لشركة مياة الشرب والصرف الصحي ومن المقرر ان يتم تسليم محطة مياة الشرب بأبو كبير وجاري إنشاء محطة مياة البكارشة بتكلفة تقريبة 400 مليون جنية لتوفير مياة شرب نظيفة لقري مراكز شمال المحافظة وبمجرد دخولها الخدمة سوف توفر مياة صالحة.

**قطاع الطرق والرصف.. ماهي خطة المحافظة خلال الفترة المقبلة في ذلك القطاع الهام؟

بالفعل هناك عدد كبير من الطرق الجاري رصفها وإعادة تأهيلها بمختلف مراكز المحافظة بالإضافة الي ان المحافظة بدءت في رصف الطريق كاملا حتي يشعر المواطن بالرصف بخلاف ما كان يحدث سابق بأن يتم رصف جزء من الطريق وتركه ورصف جزء من طريق أخر وهكذا وخلال الثلاث الشهور الماضية تم صرف حوالي 225 مليون جنيه علي 16 طريق بمختلف مراكز المحافظة وتقدمنا الي هيئة الطرق لرصفها وتطويرها خلال الفترة المقبلة .

**ملف القمامة.. كيف تغلبت المحافظة علي المقالب العشوائية؟ وخطة المحافظة للقضاء علي ظاهرة إنتشار القمامة؟

بالفعل أشتغلنا خلال الفترة الماضية علي غلق المقالب العشوائية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف يشهد أهالي مركز منيا القمح مقلب الفدان بشكل مغاير تماما بالإضافة الي تسليم 35 فدان بمركز بلبيس الي الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ خلية ومصنع تدوير علي أعلي مستوي بالإضافة الي مصنع الغار ورفع 60 الف طن مخلفات قمامة وجاري تطوير مصنع تدوير مخلفات بلبيس وجاري تجربة طرق الجمع المنزلي وتم دعم منظومة النظافة بـ 25 مليون جنية العام الماضي والعام الحالي تم دعم المنظومة بنفس المبلغ .

**التراجع الكبير في أعداد الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة..ماهو دور المحافظة في ذلك؟

بالفعل الفترة الماضية شهدت تضافر كبير في الجهود بين مديرية الصحة والتأمين الصحي والمحافظة وأصحاب المصانع والشركات وتم تقديم الدعم والتوجية للمستشفيات وأناشد المواطنين بالحرص الشديد وعدم الطمئنينة الزيادة عن اللازم وعلي الجميع الحرص بالأضافة الي إنتشار ثقافة العزل المنزلي خلال الفترة الماضية وهذا حقق تراجع كبير في أعداد الإصابات .

**جولاتكم في القري والمراكز تتم علي اي أساس؟

انا حريص علي المتابعة المستمرة لجميع شكاوي وإستغاثات المواطنين في جميع القري والمراكز وأقوم بإرسال لجان للمرور علي القري وعرض تقرير مفصل عن كم المشكلات الموجودة وأقوم فورا بزيارة تلك المراكز والقري علي الطبيعة.

**أهالي قرية أبونجاح يستغيثون من إرتفاع منسوب مياة الصرف بمصرف هلا والقيطون..ماهو رد محافظ الشرقية؟

سوف يتم التنسق فورا مع محافظ الدقهلية وري ميت غمر وسوف نطلب منهم التحرك مع محافظة الشرقية لرفع أسباب المشكلة وخاصة ان المحافظة مرتبطة مع محافظات أخر في قطاع الري .

**هل تم ايقاف عمليات أزالة المخالفات والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؟

لا لم يتم إيقاف عمليات الإزالة سوي للمتقدمين للتصالح مع مخالفات البناء اما غير ذلك سوف يتم الإزالة اليهم ولذا يجب علي جميع لمخالفين التقدم للتصالح في مخالفات البناء.