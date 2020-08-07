مواصفات سكودا سكالا skoda scala بعد طرحها في مصر .. فيديو وصور





سكودا سكالا skoda scala

سكودا سكالا skoda scala

سكودا سكالا skoda scala

سكودا سكالا skoda scala

سكودا سكالا skoda scala

سكودا سكالا skoda scala

سكودا سكالا skoda scala

سكودا سكالا skoda scala

تأتي السيارةبمحرك 1600 سي سي بقوة تبلغ 110 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر. ويأتي مع السيارة فتيس اوتوماتيك 6 سرعات مع امكانية الوصول الي 188 كم في الساعة كسرعة قصوى للسيارة مع تسارع في 11.8 ثانية الي 100 كم مع تحقيق السيارة استهلاك وقود بواقع 6.2 لتر لكل 100 كم .كماليات السيارةتأتي السيارةبالعديد من التجهيزات القياسية و الكماليات فتأتي متاحة بجنوط سبور قياس 18 انش ، وشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة مع Apple CarPlay و Android Auto ، وشحن لاسلكي للهاتف ، ومجموعة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة ، ومصابيح خلفية LED مع وحدات انعطاف LED كبيرة ، وكاميرا عكسية ، وباب خلفي كهربائي ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وزجاج يوفر الخصوصية ، ومرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا مما يعطيها مظهرا جذابا و رياضيا انيقا .التجهيزات الاضافية للسيارةتتميزبتجهيز سكالا بتجهيزات اضافية قياسية فتأتي عجلة قيادة مغلفة بالجلد ، وإضاءة داخلية محيطية حمراء ، ومقاعد قابلة للتعديل يدويًا ، وتحكم صوتي ، ومصابيح ضباب أمامية ، وعجلة احتياطية كاملة الحجم ، ومسند ذراع مركزي خلفي ، ومنفذين USB خلفيين ومجموعة متنوعة من الإضافات بما في ذلك فرش أرضية وفتحة 12 فولت في الحقيبة الخلفية مما يسد كافة احتياجات السائق و الركاب .وسائل الامان فيتتوافر السيارةبالعديد من تجهيزات الامان فبها 7 اير باج ونظام فرامل الطوارئ الذي يعمل بشكل مستقل والتحكم في السرعة القابل للتكيف و مساعدة للحفاظ على مسار السيارة و مستشعرات الركن الخلفي ومراقبة إجهاد السائق ومساعدة الطرق الصاعدة مما يضمن تجربة قيادة مريحة و امنة للسائق و الركاب .