مواصفات سكودا سكالا skoda scala بعد طرحها في مصر .. فيديو وصور

أعلن تجار وموزعو سكودا عن السيارة سكودا سكالا skoda scala الجديدة موديل 2020 والتي تطرح في السوق الأوروبية منذ فترة وتنافس سكودا سكالا skoda scala سيارات كثيرة مثل سيات ابيزا وسيات ليون وفولكس فاجن جولف وفورد فوكاس و كيا سييد وعدد من السيارات الهاتشباك تحت المدمجة .
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تأتي السيارة سكودا سكالا skoda scala بمحرك 1600 سي سي بقوة تبلغ 110 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر. ويأتي مع السيارة فتيس اوتوماتيك 6 سرعات مع امكانية الوصول الي 188 كم في الساعة كسرعة قصوى للسيارة مع تسارع في 11.8 ثانية الي 100 كم مع تحقيق السيارة استهلاك وقود بواقع 6.2 لتر لكل 100 كم .
كماليات السيارة سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارة سكودا سكالا skoda scala بالعديد من التجهيزات القياسية و الكماليات فتأتي متاحة بجنوط سبور قياس 18 انش ، وشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة مع Apple CarPlay و Android Auto ، وشحن لاسلكي للهاتف ، ومجموعة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة ، ومصابيح خلفية LED مع وحدات انعطاف LED كبيرة ، وكاميرا عكسية ، وباب خلفي كهربائي ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وزجاج يوفر الخصوصية ، ومرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا مما يعطيها مظهرا جذابا و رياضيا انيقا .
التجهيزات الاضافية للسيارة سكودا سكالا skoda scala
تتميز سكودا سكالا skoda scala بتجهيز سكالا بتجهيزات اضافية قياسية فتأتي عجلة قيادة مغلفة بالجلد ، وإضاءة داخلية محيطية حمراء ، ومقاعد قابلة للتعديل يدويًا ، وتحكم صوتي ، ومصابيح ضباب أمامية ، وعجلة احتياطية كاملة الحجم ، ومسند ذراع مركزي خلفي ، ومنفذين USB خلفيين ومجموعة متنوعة من الإضافات بما في ذلك فرش أرضية وفتحة 12 فولت في الحقيبة الخلفية مما يسد كافة احتياجات السائق و الركاب .
وسائل الامان في سكودا سكالا skoda scala
تتوافر السيارة سكودا سكالا skoda scala بالعديد من تجهيزات الامان فبها 7 اير باج ونظام فرامل الطوارئ الذي يعمل بشكل مستقل والتحكم في السرعة القابل للتكيف و مساعدة للحفاظ على مسار السيارة و مستشعرات الركن الخلفي ومراقبة إجهاد السائق ومساعدة الطرق الصاعدة مما يضمن تجربة قيادة مريحة و امنة للسائق و الركاب .
مواصفات سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارة سكودا سكالا skoda scala بمحرك 1600 سي سي بقوة تبلغ 110 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر. ويأتي مع السيارة فتيس اوتوماتيك 6 سرعات مع امكانية الوصول الي 188 كم في الساعة كسرعة قصوى للسيارة مع تسارع في 11.8 ثانية الي 100 كم مع تحقيق السيارة استهلاك وقود بواقع 6.2 لتر لكل 100 كم .
كماليات السيارة سكودا سكالا skoda scala
تأتي السيارة سكودا سكالا skoda scala بالعديد من التجهيزات القياسية و الكماليات فتأتي متاحة بجنوط سبور قياس 18 انش ، وشاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة مع Apple CarPlay و Android Auto ، وشحن لاسلكي للهاتف ، ومجموعة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة ، ومصابيح خلفية LED مع وحدات انعطاف LED كبيرة ، وكاميرا عكسية ، وباب خلفي كهربائي ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، وزجاج يوفر الخصوصية ، ومرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا مما يعطيها مظهرا جذابا و رياضيا انيقا .
التجهيزات الاضافية للسيارة سكودا سكالا skoda scala
تتميز سكودا سكالا skoda scala بتجهيز سكالا بتجهيزات اضافية قياسية فتأتي عجلة قيادة مغلفة بالجلد ، وإضاءة داخلية محيطية حمراء ، ومقاعد قابلة للتعديل يدويًا ، وتحكم صوتي ، ومصابيح ضباب أمامية ، وعجلة احتياطية كاملة الحجم ، ومسند ذراع مركزي خلفي ، ومنفذين USB خلفيين ومجموعة متنوعة من الإضافات بما في ذلك فرش أرضية وفتحة 12 فولت في الحقيبة الخلفية مما يسد كافة احتياجات السائق و الركاب .
وسائل الامان في سكودا سكالا skoda scala
تتوافر السيارة سكودا سكالا skoda scala بالعديد من تجهيزات الامان فبها 7 اير باج ونظام فرامل الطوارئ الذي يعمل بشكل مستقل والتحكم في السرعة القابل للتكيف و مساعدة للحفاظ على مسار السيارة و مستشعرات الركن الخلفي ومراقبة إجهاد السائق ومساعدة الطرق الصاعدة مما يضمن تجربة قيادة مريحة و امنة للسائق و الركاب .