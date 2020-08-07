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مرأة

على البحر.. سالي فؤاد تبهر متابعيها بإطلالة صيفية جذابة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:29 م
سالي فؤاد
سالي فؤاد
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آية التيجي
شاركت الشيف سالي فؤاد  متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سالي فؤاد بإطلالة صيفية جذابة على البحر، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عنه في التعليقات.

وعلقت سالي فؤاد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت :  قطرة من الرضا خيرا من بحر من الثروات .


وتألقت سالي فؤاد مرتدية بلوزة حرير نصف كم باللون الأبيض الناعم، واختارت عليه بنطال رمادي مخطط باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه،  لتبرز من جمال عينيها.

ووضعت بساعة يد باللون الذهبي مع اسورة وقلادة ناعمة من نفس اللون، ونظارة شمس باللون الأسود.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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