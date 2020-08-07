ارتدت الملابس السوداء .. ماجدة الرومي تبكي وتنهار على ما حدث في لبنان

MTV اللبنانية، تقريرًا مصورًا للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ، التي ظهرت تتجول نشرت قناةفي شوارع بيروت، بعد فاجعة إنفجار مرفأ بيروت، الذي ترتب عليه عشرات من الضحايا، والجرحى، والخسائر الفادحة.





وظهرت ماجدة الرومي ، ترتدي الملابس السوداء حدادًا على الحادث المفجع لـ لبنان، وتحدثت بنبرات حزينة، وقالت إنها جاءت تتابع عمليات التنظيف التي يقيم بها الشباب والشابات اللبنانيين، الذي يعبر عن بلد حي لا يموت





واشارت ماجدة الومي إلى أن الشباب والشابات هم أمل لبنان، وعلقت بنبرة يسودها الحزن: «أعتذر لكم أننا سلمناكم لبنان ليس سيدًا ولا حرًا ولا مستقلًا، كنا نقصد مما حدث في عام 1975 وإلى اليوم أن نسلمكم وطنًا مستقلًا، لكن لا أعرف ما الذي وصلنا إليه الآن».