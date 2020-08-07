AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ارتدت الملابس السوداء .. ماجدة الرومي تبكي وتنهار على ما حدث في لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:36 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
Advertisements
سعيد فراج
نشرت قناة MTV اللبنانية، تقريرًا مصورًا للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، التي ظهرت تتجول في شوارع بيروت، بعد فاجعة إنفجار مرفأ بيروت، الذي ترتب عليه عشرات من الضحايا، والجرحى، والخسائر الفادحة. 

وظهرت ماجدة الرومي، ترتدي الملابس السوداء حدادًا على الحادث المفجع لـ لبنان، وتحدثت بنبرات حزينة، وقالت إنها جاءت تتابع عمليات التنظيف التي يقيم بها الشباب والشابات اللبنانيين، الذي يعبر عن بلد حي لا يموت

واشارت ماجدة الومي إلى أن الشباب والشابات هم أمل لبنان، وعلقت بنبرة يسودها الحزن: «أعتذر لكم أننا سلمناكم لبنان ليس سيدًا ولا حرًا ولا مستقلًا، كنا نقصد مما حدث في عام 1975 وإلى اليوم أن نسلمكم وطنًا مستقلًا، لكن لا أعرف ما الذي وصلنا إليه الآن».

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو يظهر حجم الدمار الذي أصاب منزل راغب علامة بعد انفجار بيروت.  

وتسبب انفجار مرفأ بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. رئيس الوزراء: أزمة كورونا لم تعطل مسيرة التنمية في مصر.. الإقامة الجبرية لكل من له علاقة بتخزين نترات الأمونيوم فى مرفأ بيروت

شريف منير يتضامن مع الشعب اللبناني بكلمات مؤثرة.. شاهد

عجوز لبنانية تعزف الموسيقى بعد دمار منزلها وأصالة تعلق.. شاهد

زعل كبير.. رحمة حسن تتضامن مع الشعب اللبناني.. شاهد

كريم عبد العزيز يدعم الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

ماكرون يتفقد آثار الدمار في مرفأ بيروت.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تناوله الفشار في سينما.. طفل يلقى مصرعه بشكل مفاجئ

قبل موقعة مانشستر سيتي.. لعنة راموس تهدد حلم ريال مدريد بـ دوري الأبطال

3 قتلى و35 مصابا في حادث تحطم الطائرة الهندية

أخبار الرياضة.. سرقة منزل محمود الخطيب.. سبب غضب رمضان صبحي.. وحقيقة اقتراب شيكابالا من الدوري الأمريكي

أهم الأخبار.. تنسيق الجامعات 2020.. موعد انكسار الموجة الحارة.. مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

منافس الأهلي .. ضربة موجعة للوداد المغربي بعد إصابة نجمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناوله الفشار في سينما.. طفل يلقى مصرعه بشكل مفاجئ

طريقة عمل البسكويت.. 3 وصفات مختلفة سريعة التحضير

الأصعب.. محمد عفيفي يوضح الفارق بين التعليق عبر الراديو والتليفزيون.. صور