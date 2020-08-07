AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:13 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
أحمد محرم
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المساعدة لشعب لبنان في أزمته، والاستجابة الدولية السريعة والمتواصلة لتجنب فقدان المزيد من الأرواح.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد أصدرت تحذيرا شديد اللهجة قبل شهر بأن الأوضاع في لبنان تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة.


وحثت باشليه الحكومة والأحزاب السياسية والقادة على سن تشريعات والقيام بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني كالمأوى والغذاء والكهرباء والصحة والتعليم.

وقالت باشليه إن كل فرد في لبنان يفكر اليوم في كيفية إدارة حياته والمضي قدما بعد المأساة الثلاثية الأبعاد وهي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، ووجود مساحات شاسعة في لبنان غير صالحة للعيش فيها ودمار الميناء الرئيس للبلاد ونظام صحي منهار.

ودعت باشليه إلى المساءلة وإجراء تحقيق محايد مستقل شفاف وشامل في الانفجار، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفا وفقرا من خلال العمل الجماعي والإصلاح، وأن يكون هذا الحدث المأساوي نقطة تحول لقادة البلاد والتغلب على الجمود السياسي ومعالجة مظالم السكان التي خرجوا للتعبير عنها في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفجار بيروت.. مادلين طبر: لبنان بحاجة إلى مخلِص زي السيسي

نور اللبنانية: حزينة على ما أصاب بيروت وعائلاتها في هذه الكارثة المدمرة

الحقوا لبنان .. حكيم يغنى لدعم اللبنانيين بعد انفجار بيروت.. شاهد

موجز السوشيال ميديا... هيفاء وهبي تطلب من متابعيها الدعاء للبنان.. عاصي الحلاني يهاجم سياسيين بأغنية جديدة

من موقع الانفجار.. ماكرون يحذر لبنان من الغرق في هذه الحالة

ترشيحاتنا

هل مالوش علاج.. رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل مرض والدها.. فيديو

هذه الفئة لن تنجو من كورونا حتى مع وجود اللقاح.. تفاصيل

حسن نصر الله عن انفجار بيروت: ما حدث فاجعة.. وليس لدينا رصاصة في المرفأ

أخبار الفن | تطور مفاجئ في حادث حمو بيكا.. ممثل عجوز يغتصب 30 سيدة.. راغب علامة يهاجم المتسببين في انفجار بيروت

سفير مصر ببيروت يكشف تفاصيل الجسر الجوي المصري إلى لبنان

لو عندك بطاقة تموين.. الوزارة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إسكارف على الشعر .. إطلالة لافتة لـ هنا الزاهد على إنستجرام

بعد تناوله الفشار في سينما.. طفل يلقى مصرعه بشكل مفاجئ

طريقة عمل البسكويت.. 3 وصفات مختلفة سريعة التحضير