الأطباء: نثمن خطوة إنشاء صندوق مالي لمواجهة الطوارئ الطبية

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، ان فكرة إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية ، جيدة جدا.





وأكد الطاهر، في تصريحات لصدي البلد، الصندوق المالي ليس له علاقة بالخدمة نفسها، ولكن لتمويل الأدوية والمستلزمات الطبية.





وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الخميس، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث من المقرر إرسال مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية بشأنه.





ويستعرض "صدى البلد" 5 معلومات عن صندوق مواجهة الطوارئ الصحية:





1. يلغى مشروع القانون العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.





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2. يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.





3. يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.





4. كما يعمل على دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.



