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أخبار البلد

مصر للطيران تسير رحلات منتظمة إلى 31 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية للسعودية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:19 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة غدا، السبت، والذي يشمل 34 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " بيروت، بغداد، تونس، لندن، أثينا،باريس،نيويورك،إسطنبول ، روما ،جنيف،أمستردام ،فرانكفورت، بروكسل، برلين، فيينا ،ميونخ، البحرين ،الشارقة ،نيروبي، الخرطوم ، أديس أبابا، ميلانو ، أبو ظبي ، دبي"، بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا ميلانو وأبوظبي وبيروت ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلات استثنائية إلى الرياض، جدة، بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى اسوان ورحلتين جويتين إلي شرم الشيخ، والغردقة، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.

وقررت الحكومة المصري، أمس الخميس، تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، ويستثني من هذا القرار المصريين العائدين من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.


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ننشر جدول الرحلات المنتظمة والاستثنائية لـ مصر للطيران اليوم

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