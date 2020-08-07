مباراة منزوعة الدسم| سلبيات ونقطة مضيئة فى لقاء الزمالك والمصري

حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فوزا صعبا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء ليرتقي الفارس الأبيض إلى المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة المحلية.
المباراة فنيا عقيمة فى شوطها الاول وغابت فيها الفنيات ووضح تأثر الفريقين بالغياب عن أرضية الساحرة المستديرة ولم يظهر الحراك بين لاعبى الفريقين سوى في الشوط الثاني بعد تسجيل هدف اللقاء الوحيد.
صدى البلد يرصد سلبيات اللقاء والنقاط المضيئة فى افتتاحية عودة الدوري المحلي بعد غياب منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
صافرة دولية
التحكيم جاء عادلا فى لقاء الزمالك والمصري وإن تغاضى الحكم الدولى محمد عادل عن إشهار البطاقة الصفراء فى وجه بعض لاعبى الزمالك والمصري مثل محمد حسن واسلام ابو سليمة.
محمد عادل تفوق على نفسه فى إدارة اللقاء ولجأ إلى تقنية الفيديو الـ var فى اللعبة التى سقط خلالها أحد لاعبى النادى المصرى بعد ارتقاء التونسي فرجاني ساسي وسقوط الثنائى على الأرض ورغم قناعته بعدم وجود ثمة خطأ من لاعب الزمالك الدولى إلا أنه آثر الاحتكام الى تقنية الفيديو من أجل حسم الجدل متخذا القرار الذي ارتآه صوابا في النهاية.
العريس منحوس
مصطفى محمد العريس مهاجم الزمالك تائه عن الشبكة وصادفه حظ سيئ في زيارة شباك أحمد مسعود حارس مرمى النادى المصرى وإصراره على الإرتقاء وتوجيه الكرة لتصطدم بالأرض ثم إلى خارج مرمى المنافس ليهدر العديد من الأهداف.
يبدو أن مصطفى محمد تأثر بالغياب عن الحساسية التهديفية في المباريات الرسمية مع أولى مباريات الفارس الأبيض بعد عودة الدورى المحلي وفشل في تسجيل أولى أهدافه بعد استئناف النشاط الرياضي.
فرجاني ساسي
التونسي الدولي فرجاني ساسي بغض النظر عن شكل الشعر الخاص به إلا أنه وضحت عليه حالة من التراخي والرعونة فى الشوط الأول وغابت بصماته عن المباراة المنزوعة الدسم والتى لم يكن بها أية وجبة كروية أو فنيات تذكر فى شوطها الأول الممل والسيئ أداء ونتيجة.
ساسي عاد في الشوط الثاني للقيام بدوره فى منتصف الميدان وامداد زملائه بالكرات الطولية فضلا عن الالتزام بدوره الدفاعي ويبدو أن الفرنسي باتريس كارتيرون بين شوطى المباراة منحه جرعة من التعليمات لإعادته إلى الدور المنوط به.
محمد حسن متهور وحازم تقليدى
لم يستطع محمد حسن تعويض غياب طارق حامد وتشعر انه بحاجة الى المزيد من الخبرات والدفع به في مباريات قادمة بالمسابقات المحلية ولم يقدم المردود المنتظر منه بجانب التونسي الدولي فرجاني ساسي.
محمد حسن ظهر بشكل متهور على مدار شوطى المباراة عبر التحامات قوية مع لاعبي المنافس كادت ان تكلفه بطاقة حمراء وخسارة الفارس الأبيض لاعبا ويحتاج إلى جلسات مع مدربه الفرنسي لإعادة ترتيب أوراقه وضبط إيقاعه داخل الملعب.
فيما ظهر حازم إمام بشكل تقليدي على مدار اللقاء ولم يقدم مردودا جيدا ولم يظهر سوى في كرات قليلة قام بإرسالها داخل منطقة الجزاء فيما ظهر محمد عبدالشافي لاعب الزمالك بمردود جيد فى تهديد دفاعات الفريق البورسعيدى وإرسال الكرات العرضية الى زملائه.
هدف عشوائي وقفاز احمد مسعود الأفضل
أحرز محمود علاء هدف اللقاء الوحيد بشكل عشوائى وأخطاء قاتلة من دفاعات الفريق البورسعيدى حيث سجل مدافع القلعة البيضاء الهدف وسط حالة من الإرتباك للخطوط الخلفية الى جانب فشل المهاجم محمود وادي فى إبعاد الكرة من أمام صاحب الهدف الوحيد.
أحمد مسعود حارس المصري النقطة المضيئة فى اللقاء حيث ارتدى قفاز الإجادة وتصدى للعديد من الكرات القوية أبرزها تسديدة محمود حمدي الونش ورأسية مصطفى محمد ثنائى الزمالك وتمتع خلال تلك الهجمات بالتركيز الذهني.
عنتر والعراقي خارج الخدمة
محمد عنتر مهاجم الزمالك لم يكن البديل المناسب الذي يجيد قلب اللقاء ولم يستطع أن يقدم جديدا فى لقاء فريقه أمام المصري ولم ينجح فى تهديد مرمى المنافس وجاءت تحركاته عشوائية داخل الملعب عقب نزوله لأرضية الميدان.
كريم العراقي لم يقدم أوراق اعتماده بصفوف الفريق البورسعيدى على مدار مجريات اللقاء وظهر وكأن اللاعب نسي كرة القدم وتراجع مستواه عما كان عليه فى أمم أفريقيا الأخيرة وصدرت عنه أخطاء قاتلة فى المباراة.
تغييرات طارق العشرى
طارق العشرى فى معظم مجريات المباراة لم يلجأ إلى الحلول الهجومية وآثر التراجع أمام الفارس الأبيض ولم يستفد من خطورة المهاجم محمود وادي ولم يلجأ الى الهجوم سوى بعدما تلقت شباك فريقه هدف اللقاء الوحيد.
تغييرات العشرى فى الشوط الثاني كادت تقلب الطاولة على الفارس الأبيض بعد الدفع باللاعب زياد فرج الموهبة الواعدة والذى يعتبر مكسبا كبيرا لأبناء بورسعيد حيث ساهم فى تهديد دفاعات الزمالك وامداد زملائه بالكرات فى الخطوط الخلفية للمنافس.