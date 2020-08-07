مباراة منزوعة الدسم| سلبيات ونقطة مضيئة فى لقاء الزمالك والمصري

المباراة فنيا عقيمة فى شوطها الاول وغابت فيها الفنيات ووضح تأثر الفريقين بالغياب عن أرضية الساحرة المستديرة ولم يظهر الحراك بين لاعبى الفريقين سوى في الشوط الثاني بعد تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

المباراة فنيا عقيمة فى شوطها الاول وغابت فيها الفنيات ووضح تأثر الفريقين بالغياب عن أرضية الساحرة المستديرة ولم يظهر الحراك بين لاعبى الفريقين سوى في الشوط الثاني بعد تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

مصطفى محمد العريس مهاجم الزمالك تائه عن الشبكة وصادفه حظ سيئ في زيارة شباك أحمد مسعود حارس مرمى النادى المصرى وإصراره على الإرتقاء وتوجيه الكرة لتصطدم بالأرض ثم إلى خارج مرمى المنافس ليهدر العديد من الأهداف.









يبدو أن مصطفى محمد تأثر بالغياب عن الحساسية التهديفية في المباريات الرسمية مع أولى مباريات الفارس الأبيض بعد عودة الدورى المحلي وفشل في تسجيل أولى أهدافه بعد استئناف النشاط الرياضي.









فرجاني ساسي





التونسي الدولي فرجاني ساسي بغض النظر عن شكل الشعر الخاص به إلا أنه وضحت عليه حالة من التراخي والرعونة فى الشوط الأول وغابت بصماته عن المباراة المنزوعة الدسم والتى لم يكن بها أية وجبة كروية أو فنيات تذكر فى شوطها الأول الممل والسيئ أداء ونتيجة.









ساسي عاد في الشوط الثاني للقيام بدوره فى منتصف الميدان وامداد زملائه بالكرات الطولية فضلا عن الالتزام بدوره الدفاعي ويبدو أن الفرنسي باتريس كارتيرون بين شوطى المباراة منحه جرعة من التعليمات لإعادته إلى الدور المنوط به.









محمد حسن متهور وحازم تقليدى









لم يستطع محمد حسن تعويض غياب طارق حامد وتشعر انه بحاجة الى المزيد من الخبرات والدفع به في مباريات قادمة بالمسابقات المحلية ولم يقدم المردود المنتظر منه بجانب التونسي الدولي فرجاني ساسي.









محمد حسن ظهر بشكل متهور على مدار شوطى المباراة عبر التحامات قوية مع لاعبي المنافس كادت ان تكلفه بطاقة حمراء وخسارة الفارس الأبيض لاعبا ويحتاج إلى جلسات مع مدربه الفرنسي لإعادة ترتيب أوراقه وضبط إيقاعه داخل الملعب.









فيما ظهر حازم إمام بشكل تقليدي على مدار اللقاء ولم يقدم مردودا جيدا ولم يظهر سوى في كرات قليلة قام بإرسالها داخل منطقة الجزاء فيما ظهر محمد عبدالشافي لاعب الزمالك بمردود جيد فى تهديد دفاعات الفريق البورسعيدى وإرسال الكرات العرضية الى زملائه.









هدف عشوائي وقفاز احمد مسعود الأفضل







