كريستيانو يحرز هدف التقدم لـ يوفنتوس في شباك ليون

تقدم يوفنتوس بالهدف الثاني في شباك ليون خلال المباراة المقامة من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.





جاء الهدف عن طريق كريستيانو رونالدو ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الستون من زمن المباراة.





وانتهى الشوط الأول من مباراة ليون و يوفنتوس بالتعادل الإيجابي.





جاء الهدف عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء بعد عرقلة حسام عوار من جانب بيتانكور داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول





واستحوذ يوفنتوس على مجريات أول 20 دقيقة لكن دون خطورة على مرمى ليون.





وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب ممفيس ديباي بعد تدخل قوي على دي ليخت في الدقيقة 19.





وجاء هدف التعادل عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والأربعين من زمن الشوط الأول.



