AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريستيانو يحرز هدف التقدم لـ يوفنتوس في شباك ليون

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:26 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تقدم يوفنتوس بالهدف الثاني في شباك ليون خلال المباراة المقامة من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف عن طريق كريستيانو رونالدو ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الستون من زمن المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليون و يوفنتوس بالتعادل الإيجابي.

جاء الهدف عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء بعد عرقلة حسام عوار من جانب بيتانكور داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول

واستحوذ يوفنتوس على مجريات أول 20 دقيقة لكن دون خطورة على مرمى ليون.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب ممفيس ديباي بعد تدخل قوي على دي ليخت في الدقيقة 19.

وجاء هدف التعادل عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والأربعين من زمن الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب في فرنسا، انتهت بفوز فريق أوليمبيك ليون على اليوفي، بهدف مقابل لا شيء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتالانتا يتقدم على يوفينتوس بهدف في أول 16 دقيقة بالدوري الإيطالي

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس وليون يهاجم بـ ديمبيلي في دوري أبطال أوروبا

ليون يتقدم على يوفينتوس بهدف من ركلة جزاء

20 دقيقة.. تقدم ليون وهجوم من يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يحرز هدف التعادل بـ قدم رونالدو في مرمى ليون

تعادل إيجابي في الشوط الأول بين يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

أخبار الفن | تطور مفاجئ في حادث حمو بيكا.. ممثل عجوز يغتصب 30 سيدة.. راغب علامة يهاجم المتسببين في انفجار بيروت

بعد تناوله الفشار في سينما.. طفل يلقى مصرعه بشكل مفاجئ

حسن نصر الله عن انفجار بيروت: ما حدث فاجعة.. وليس لدينا رصاصة في المرفأ

6 أشهر| تحرك عاجل من البرلمان لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

سمير فرج: تركيا تختنق.. وأردوغان هيتجنن بعد ترسيم مصر للحدود مع اليونان

1000 جنيه شهريا ..تعويض عاجل لكل أسرة من مضاري بئر العبد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سرقة سيارتها .. لص يسحل سيدة مسافة 20 مترًا في وضح النهار.. شاهد

بعد تحذير الأرصاد| الناظر يكشف مخاطر ارتفاع الحرارة والرطوبة على الصحة

إنقاذ ورعاية وعلاج.. حكاية ملجأ حبيبة للكلاب والقطط.. فيديو