ترامب يشارك في مؤتمر باريس لدعم لبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه المشاركة في مؤتمر باريس الذي دعا إليه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت





ووعد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ميشال عون بإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان.









ومن جانبه قال عون لنظيره الأمريكي "نحتاج إلى العمل سويًا للمحافظة على استقرار لبنان الأمني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض بلبنان، علمًا ان مسيرة الاصلاحات قائمة وعملنا على تنفيذ العديد منها، كما نأمل التعاون سويًا في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين".





ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا وتدمير أحياء بأكملها، ما كلف البلاد مليارات الدولارات.





وقال ماكرون للصحفيين في ختام زيارة مبكرة للعاصمة اللبنانية بيروت "هناك حاجة إلى تحقيق دولي مفتوح وشفاف لمنع الأشياء من أن تبقى مخفية والشكوك من التسلل".





وحول الدعوات المدعومة على نطاق واسع داخل لبنان وخارجه لإجراء تحقيق مستقل، قال الرئيس الفرنسي، إن المحققين الفرنسيين في طريقهم إلى بيروت.





وقال ماكرون إن حاملة طائرات عسكرية فرنسية كانت على بعد ساعات من الهبوط في بيروت مع "فرق الإنقاذ والمحققين للشروع في البحث والتحقيق إلى الأمام".