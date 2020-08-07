شيرين عبد الوهاب تدعم نادين نسيب بعد إصابتها في انفجار بيروت.. شاهد

مع الفنانة نادين نسيب نجيم، بعد إصابتها فى انفجار بيروت، أمس الأول.





وكتبت شيرين عبد الوهاب " ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي #لبنان".







وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قد نشرت مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام"، تُظهر خلاله مدى تأثر منزلها بانفجار بيروت، الذي ضرب العاصمة اللبنانية، الثلاثاء. اقرأ أيضا : صراخ وهلع.. لحظة انفجار منزل الفنانة اللبنانية نادين نجيم

وظهرت نادين نسيب نجيم، وهي تمسك هاتفها من شرفة منزلها، تصور لحظات الانفجار الأولى الذي ضرب مرفأ بيروت، لتفاجأ بعدها بالانفجار الثاني الذي جاء أقوى وأشد ، وحطَّم واجهة منزلها، لتتعالى صرختها من شدة الهلع بعدما سقط هاتفها على الأرض.

وعلقت الفنانة نادين نسيب نجيم، على الفيديو: «اللحظة المشؤومة !.. كنت ماسكة التلفون وصرخت .. هل قد كنت قريبة.. بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة».



