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فن

صراخ وهلع.. لحظة انفجار منزل الفنانة اللبنانية نادين نجيم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:47 م
نادين نجيم
نادين نجيم
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سعيد فراج - محمد نحلة
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيه خلال لحظة تأثر منزلها بإنفجار بيروت، الذي ضرب العاصمة اللبنانية قبل أيام.
 

وظهرت نادين نسيب نجيم، وهي تمسك هاتفها من شرفة منزلها لتصور لحظات الانفجار الأولى الذي ضرب مرفأ بيروت، لتفاجأ بعدها بالانفجار الثاني الذي جاء أقوى وأشد وحطم واجهة منزلها، لتتعالى صرختها من شدة الهلع بعدما سقط هاتفها على الأرض



وعلقت الفنانة نادين نسيب نجيم، على الفيديو قائلة: «اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت 🩸هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة». 


ويذكر أن انفجار بيروت مساء الثلاثاء، تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.



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