صراخ وهلع.. لحظة انفجار منزل الفنانة اللبنانية نادين نجيم

لتتعالى صرختها من شدة الهلع بعدما سقط هاتفها على الأرض

ويذكر أن انفجار بيروت مساء الثلاثاء، تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.