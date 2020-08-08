صديق رمضان: عرض أوروبي وآخر آسيوي لضم صبحي.. فيديو

قال علي صقر، المدير الفنى لنادي المعادي، وصديق رمضان صبحي، إن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم لاعب الأهلي في الفترة المقبلة.

وأضاف صقر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن رمضان صبحي تلقى عروضا مميزة بعد أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لكنه رفض مناقشتها بسبب ارتباطه بالأهلي.





وأكد صقر أنه تدخل في الحصول على عروض لرمضان صبحي، في أوروبا بصفته صديقا للاعب الذى يرغب فى الاستمرار بالملاعب الأوروبية.





وأوضح المدير الفنى للمعادي، أن هناك عرضًا أوروبيًا سيصل هدرسفيلد الأسبوع المقبل لضم رمضان، بجانب عرض آسيوي آخر. عن طريق شركة تسويق.



