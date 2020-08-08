أول تعليق لعروسة حادث انفجار بيروت وهي تلتقط صور الفرح.. فيديو

كشف الدكتور أسراء السبلاني، تفاصيل وقوع انفجار مرفأ بيروت الدامي والذي وقع في العاصمة اللبنانية قبل أيام قليلة وأثناء تصويرها صور حفل زفافها.





وقالت السبلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي ، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء أمس الجمعة، إن :"كنت زي أي عروسة فرحانة جدا بعرسي وفجأة حدث الانفجار المؤسف ووقتها شعرت بالصدمة الكبيرة مما حدث"، متابعة أنه :"فجأة شكل السماء تغير وخلال ثواني تحول كل شيء من دخان عادي وبسيط لانفجار مرعب".





وتابعت الدكتور أسراء السبلاني، بسبب ضغط الانفجار طرت في الهواء والمكان اللي كنت بتصور فيه تحول لمكان أشباح بشكل مخيف، ووقتها فكرت في الموت في يوم زفافي".



