AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول تعليق لعروسة حادث انفجار بيروت وهي تلتقط صور الفرح.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:42 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور أسراء السبلاني، تفاصيل وقوع انفجار مرفأ بيروت الدامي والذي وقع في العاصمة اللبنانية قبل أيام قليلة وأثناء تصويرها صور حفل زفافها.

وقالت السبلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء أمس الجمعة، إن :"كنت زي أي عروسة فرحانة جدا بعرسي وفجأة حدث الانفجار المؤسف ووقتها شعرت بالصدمة الكبيرة مما حدث"، متابعة أنه :"فجأة شكل السماء تغير وخلال ثواني تحول كل شيء من دخان عادي وبسيط لانفجار مرعب".

وتابعت الدكتور أسراء السبلاني، بسبب ضغط الانفجار طرت في الهواء والمكان اللي كنت بتصور فيه تحول لمكان أشباح بشكل مخيف، ووقتها فكرت في الموت في يوم زفافي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. دمار منزل هيفاء وهبي في انفجار بيروت.. وهنا شيحة: أختي وعائلتي هناك

أحمد حسن يوجه التعزية للشعب اللبناني بعد انفجارات بيروت

بيروت كلها عم تبكي.. لبنانيون يروون حكاياتهم مع انفجار المرفأ

عرس بطعم الدمار والخراب.. عروس بيروت تروي تفاصيل أسوأ لحظات حياتها بعد إنفجار بيروت

الفرحة ستظل موجودة.. عروس الانفجار تعود لنفس المكان لاستكمال زفافها "فيديو"

بسبب انفجار مرفأ بيروت.. لقطات توثق تحول زفاف لبناني إلى كابوس

ترشيحاتنا

اكتفينا بالصفقات الجديدة.. الزمالك: لم نحصل على توقيع رمضان صبحي

أحبك يا بعلي.. زوجة مصطفى فهمي تُقبله في عيد ميلاده

مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع تركي آل الشيخ

بسبب دنيا سمير غانم| لاعبة يوفنتوس تفجر موجة من السخرية فى مصر

دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يتعادل لـ ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي

30 أغسطس.. تسليم 14 عمارة ضمن دار مصر بالعبور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحركوا من أجلنا كفاكم تصفيقا.. احتجاجات آلاف الأطباء والممرضات البريطانيين

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

«كبير صائدي الفئران».. قط وزارة الخارجية البريطانية الشهير يتقاعد.. وهذه قصته