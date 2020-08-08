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أخبار العالم

ترامب: 3 لقاحات لكورونا وصلت للمرحلة الثالثة من الاختبارات

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن 3 لقاحات لعلاج فيروس كورونا المستجد، وصلت في الوقت الراهن للمرحلة الثالثة من الاختبارات. 

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "العلاج بالبلازما يظهر نتائج مبشرة في مواجهة كورونا، وقمنا بتوفير المزيد من المعدات لتعزيز القدرة على مواجهة الفيروس".

وتابع: "ارتفاع أعداد المصابين بكورونا سببه زيادة الفحوصات وسرعة النتائج، والكثير من الولايات الأمريكية تظهر تحسنا في التعاطي مع الوباء".

واستطرد ترامب: "أعداد المصابين بكورونا الذين تظهر عليهم الأعراض انخفضت في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن لقاح فيروس كورونا قد لا يكون فعالًا. 

وأوضح فاوتشي أمس: "نرجح أن يكون اللقاح فعالا بنسبة تتراوح بين 50 و60%، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى تدابير الصحة العامة للسيطرة على الوباء".

وأشار إلى أن "احتمالية أن يكون فعالا بنسبة 98% ليست كبيرة، مما يعني أنه لا يجب التخلي عن إجراءات الصحة العامة".

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