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رياضة

استاد القاهرة:هناك إمكانية لحضور ما يقرب من 25 ألفا فى مباريات القطبين بأفريقيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:42 ص
استاد القاهرة
استاد القاهرة
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محمد رشاد
أوضح علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة إمكانية إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري.

وقال درويش: "استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونأمل أن يتأهل الفريقين معا للمباراة النهائية".

وواصل عبر قناة النهار "اعتقد رغم ظروف تفشي فيروس كورونا من الممكن إقامة المباريات بجماهير وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي مع اتباع الإجراءات الاحترازية ، قادرون على تحمل المسؤولية وتشديد الإجراءات إذا أقيمت المباريات بجماهير".

وأوضح ألية تنفيذ القرار "سيكون الفاصل بين المشجع والآخر مقعدين أو 3 وهو ما يمثل ثلث سعة الاستاد تطبيقا للإجراءات الاحترازية".

وأتم: "المدرجات تتسع لـ 73 ألفا مما قد يعني إمكانية حضور ما يقارب 25 ألف في المباراة".

ومن المنتظر أن يستضيف استاد القاهرة مواجهات الإياب للأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء المغربيان على الترتيب في أكتوبر المقبل.
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