ربيع ياسين: محمود صابر تلقى عروضا كثيرة أبرزها من ناد تونسي

كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن تلقي محمود صابر لاعب شباب النادي الأهلي عروض كثيرة أبرزها من ناد تونسي.





وقال ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "النهار": "محمود صابر ذو موهبة كبيرة في خط الهجوم، وسينتهي عقده مع الأهلي نهاية الموسم، ويحق له الرحيل ، اللاعب تحدث معي وهو يمتلك عدة عروض وأبرزها عرض من ناد تونسي وسيرحل بنهاية الموسم".





وأشاد ربيع ياسين بقدرات اللاعب أسامة فيصل ناشئ الزمالك: "كان سيرحل مجانًا من القلعة البيضاء".





وأختتم: "قمت بإجراء مكالمة مع إسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك، وأكدت له على ضرورة تجديد عقد اللاعب وأنه موهبة كبيرة وطالبته فورا بضم اللاعب لتدريبات الفريق الأول".