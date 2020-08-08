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الصحة النفسية ما هي؟ وما عوامل الخطر لها؟

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:26 ص
الصحة العقلية
الصحة العقلية
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أسماء عبد الحفيظ

تعد اضطرابات الصحة العقلية أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة في الولايات المتحدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.


"الصحة العقلية هي حالة من الرفاهية يدرك فيها الفرد قدراته الخاصة ، ويمكنه التعامل مع ضغوط الحياة العادية ، ويمكنه العمل بشكل منتج ، ويكون قادرًا على المساهمة في مجتمعه."


وفقا لما نشره موقع mediacl news today، فإن منظمة الصحة العالمية على أن الصحة النفسية "أكثر من مجرد غياب الاضطرابات أو الإعاقات العقلية". لا تتعلق ذروة الصحة العقلية بتجنب الظروف النشطة فحسب ، بل أيضًا العناية بالصحة والسعادة المستمرة.


كما يؤكدون على أن الحفاظ على الصحة العقلية واستعادتها أمر بالغ الأهمية على أساس فردي ، وكذلك في مختلف المجتمعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.


في الولايات المتحدة ، يقدر التحالف الوطني للأمراض العقلية أن ما يقرب من 1 من كل 5 بالغين يعانون من مشاكل الصحة العقلية كل عام.

في عام 2017 ، كان ما يقدر بنحو 11.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة ، أو حوالي 4.5٪ من البالغين ، يعانون من حالة نفسية شديدة ، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH).

عوامل الخطر لحالات الصحة العقلية:
كل شخص لديه بعض مخاطر الإصابة باضطراب في الصحة العقلية ، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الدخل أو العرق.


في الولايات المتحدة وفي كثير من أنحاء العالم المتقدم ، تعد الاضطرابات النفسية أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة.


يمكن للظروف الاجتماعية والمالية والعوامل البيولوجية وخيارات نمط الحياة أن تشكل جميعها الصحة العقلية للشخص.


تعاني نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين باضطراب في الصحة العقلية من أكثر من حالة في نفس الوقت.


من المهم أن نلاحظ أن الصحة النفسية الجيدة تعتمد على توازن دقيق للعوامل وأن العديد من عناصر الحياة والعالم بأسره يمكن أن تعمل معًا للمساهمة في الاضطرابات.

قد تساهم العوامل التالية في اضطرابات الصحة العقلية.

الضغط الاجتماعي والاقتصادي المستمر:
قد يؤدي وجود موارد مالية محدودة أو الانتماء إلى مجموعة عرقية مهمشة أو مضطهدة إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية.


و دراسة 2015 حددت من 903 عائلة في إيران عدة أسباب اجتماعية واقتصادية من الظروف الصحية العقلية، بما في ذلك الفقر والعيش في ضواحي مدينة كبيرة.


كما أوضح الباحثون الاختلاف في توافر وجودة علاج الصحة النفسية لمجموعات معينة من حيث العوامل القابلة للتعديل ، والتي يمكن أن تتغير بمرور الوقت ، والعوامل غير القابلة للتعديل ، والتي تكون دائمة.

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