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رياضة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:08 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار  الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.


نجم الزمالك السابق: غياب طارق حامد عن الفريق يسبب أزمة.. فيديو


قال محمد الشرقاوي، الناقد الرياضى، إنه لم يتطاول على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، من خلال حسابه على موقع "تويتر".


استاد القاهرة:هناك إمكانية لحضور ما يقرب من 25 ألفا فى مباريات القطبين بأفريقيا


أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة إمكانية إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري.


قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير فى مباريات الأهلي والزمالك.. فيديو


كشف اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، موقف الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري أبطال إفريقيا.


بشرى لـ الأهلي.. شوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي


كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي والمعار إلى النادي الأهلي.


نجم الزمالك السابق: غياب طارق حامد عن الفريق يسبب أزمة.. فيديو


قال حسين السيد حارس الزمالك السابق، إن مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي التى جرت الخميس كانت ضعيفة فنيا.



صديق رمضان: عرض أوروبي وآخر آسيوي لضم صبحي.. فيديو


قال علي صقر، المدير الفنى لنادي المعادي، وصديق رمضان صبحي، إن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم لاعب الأهلي في الفترة المقبلة.
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