بشرى لـ الأهلي.. شوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي والمعار إلى النادي الأهلي.





وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلا: "‏الأول حيتم مد الإعارة وبعد كده بيع نهائي بس خلاص".





ويذكر أن إدارة النادي الأهلي عرضت في الأيام الماضية على هدرسفيلد الإنجليزي 2 مليون ونصف المليون جنيه استرليني، فيما رفضه النادي الإنجليزي.

