غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

تحتفل الفنانة يسرا اللوزي اليوم 8 أغسطس، بعيد ميلادها الـ 35.
وتتمتع يسرا بجمال طبيعي وملامح خلابة، مما جعلها من النجمات اللاتي يتمتعن بحضور لافت.
تتميز إطلالات يسرا اللوزي بأنها تجمع بين البساطة والتصميمات الغريبة وغير التقليدية فى بعض الأحيان، ولكن على الرغم من ذلك تحرص على اتباع احدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها.
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تخطف يسرا اللوزي الأنظار عند ظهورها على السجادة الحمراء فى مختلف المهرجانات بفساتينها المميزة المصنوعة من الأقمشة القيمة ذات التطريزات الخلابة التى تكشف عن جمالها وأناقتها.
تحرص الفنانة يسرا اللوزي على اختيار تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها التى تبرز جمال ملامحها، كما تعتمد على صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وأحيانا تخرج عن المألوف.
كما تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات المميزة والتى تمنحها مظهرا جذابا وإطلالات متكاملة.
إليكم الصور..