AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:25 ص
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
Advertisements
هاجر هانئ
تحتفل الفنانة يسرا اللوزي  اليوم 8 أغسطس، بعيد ميلادها الـ 35.


وتتمتع يسرا بجمال طبيعي وملامح خلابة، مما جعلها من النجمات اللاتي يتمتعن بحضور لافت.


تتميز إطلالات يسرا اللوزي بأنها تجمع بين البساطة والتصميمات الغريبة وغير التقليدية فى بعض الأحيان، ولكن على الرغم من ذلك تحرص على اتباع احدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها.


اقرأ أيضا:


تخطف  يسرا اللوزي الأنظار عند ظهورها على السجادة الحمراء فى مختلف المهرجانات بفساتينها المميزة المصنوعة من الأقمشة القيمة ذات التطريزات الخلابة التى تكشف عن جمالها وأناقتها.


تحرص الفنانة يسرا اللوزي على اختيار تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها التى تبرز جمال ملامحها، كما تعتمد على صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وأحيانا تخرج عن المألوف.


كما تقوم  بتنسيق قطع الإكسسوارات المميزة والتى تمنحها مظهرا جذابا وإطلالات متكاملة.


 إليكم الصور..

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تصرف إنساني من تامر حسني.. وصور خاصة لـ ليلى علوي

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

من بينها العقاب البدني.. إساءة معاملة الأطفال تسبب اضطرابات نفسية

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

برشلونة يتحدى الأزمات ويصطدم بنابولي في دوري أبطال أوروبا

انشطار طائرة هندية قادمة من دبي إلى نصفين.. الشرطة: 18 قتيلا و123 مصابا و17 حالة حرجة

AdvertisementS

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها