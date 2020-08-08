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رياضة

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم السبت 8 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:15 ص
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
يقام اليوم السبت، 8 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراتان في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مباريات ومواعيدها اليوم على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ الألماني X تشيلسي الإنجليزي  - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
برشلونة الإسباني X نابولي الإيطالي  - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

الدوري التونسي

اتحاد بن قردان X الترجي - 06:00 مساءً - التلفزيون التونسي 2

الدوري المغربي

الرجاء الرياضي X أولمبيك آسفي- 07:00 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة
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