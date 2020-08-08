ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم السبت 8 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت، 8 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراتان في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مباريات ومواعيدها اليوم على النحو التالي:
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ الألماني X تشيلسي الإنجليزي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
برشلونة الإسباني X نابولي الإيطالي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
الدوري التونسي
اتحاد بن قردان X الترجي - 06:00 مساءً - التلفزيون التونسي 2
الدوري المغربي
الرجاء الرياضي X أولمبيك آسفي- 07:00 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة