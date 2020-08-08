ننشر أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 8-8-2020 ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 214.81 ريال سعودي.

و فيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:





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ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (245.49 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 65.46 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (225.03 ريال سعودي) أي ما يعادل (60,01 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (214.81 ريال سعودي) أي ما يعادل (57.28 دولار أمريكي

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أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (184.12 ريال سعودي) أي ما يعادل (49,10 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (143.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (38.19 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (122.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.7 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 7.635 ريال سعودي) أي ما يعادل 2.036دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,718 ريال سعودي) أي ما يعادل (458.28 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (245,486 ريال سعودي) أي ما يعادل (65.460دولار أمريكي)