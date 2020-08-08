ننشر أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 8-8-2020 ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 214.81 ريال سعودي.
سعر الذهب في السعودية:
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ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.
وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (245.49 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 65.46 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (225.03 ريال سعودي) أي ما يعادل (60,01 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (214.81 ريال سعودي) أي ما يعادل
(57.28 دولار أمريكي
)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (184.12 ريال سعودي) أي ما يعادل (49,10 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (143.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (38.19 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (122.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.7 دولار أمريكي)