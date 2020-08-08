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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:29 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الذهب في مصر ليسجل سعر جرام الذهب مستهل تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2020، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا بالسوق المصرى نحو 906 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1039 جنيه.
 
وتراوح سعر جرام الذهب من عيار 21 بين 904 جنيها إلى 906 جنيهات .

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كما سجل عيار 18 نحو 775 جنيه.

الجنيه الذهب يسجل 7232 جنيهًا. 

أما عن السعر العالمي للذهب فسجل 2058 دولارا  للأوقية.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية. 
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