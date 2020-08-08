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أخبار البلد

ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب بيلاروسي في مطار شرم الشيخ ..صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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نور هان خفاجى
تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مراهم العيون بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة بلاڤيا القادمة من بلاروسيا اشتبه عمرو مبروك مأمور تفتيش الركاب فى راكب يحمل جنسية بيلاروسيا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هانى نادى مأمور الفحص فتبين وجود أجسام معتمة داخل بحقائبه.

وبالعرض على أيمن شملول مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد موسى مأمور الجمرك تحت إشراف أمير مباشر مدير الحركة واحمد شبل بالأمن الجمركى، لتفتيش الحقائب  فتبين وجود 1134 أمبول مرهم تستخدم فى جراحة للعيون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر القيمة بمبلغ 250 ألف جنيه.

قرر يوسف وصفى مدير عام جمارك الفروع يوسف اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

كان ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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