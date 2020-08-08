لصان يدهسان موظفا بحى غرب مدينة نصر لسرقة هاتفيه

ابتكر لصان حيلة ماكرة لسرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر، حيث جمعا أموالا مزيفة وقاما بدهس موظف بحى غرب مدينة نصر أثناء سيره بالطريق العام، واستوليا على هاتفيه المحمولين ولاذا بالهرب، إلى أن تم ضبطهما، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.









تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من موظف بحى غرب مدينة نصر - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بأنه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، صدمته سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقامها" ولاذت بالفرار ونتج عن ذلك إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وفقده ٢ هاتف محمول وعثر بحوزته على حقيبة بداخلها مظروف يحوى على قصاصات ورق جرائد.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى قادها المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، تبين تعرض المُصاب لواقعة سرقة من قبل مجهولين يستقلان السيارة، وأثناء قيامه بالعدو خلفهم قاما بالاصطدام به مُحدثين إصابته، كما أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ملك أحدهما".









بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وقيام أحدهما بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية حال سير المجنى عليه وقيام الآخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والاتفاق معه على أن يقوم بإعطائه الظرف واقتسام المبلغ المالى فيما بينهما مقابل تحصله على الهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليه كضمان لحين اقتسام المبلغ.









وعقب ذلك قاما باستقلال السيارة المضبوطة بحوزتهما فى محاولة منهما للهرب، إلا أن المجنى عليه اكتشف تعرضه لواقعة نصب، فقام بالعدو خلفهما فى محاولة منه لاستيقافهما فصدماه بالسيارة قيادتهما مُحدثان أصابته، وفرا هاربين، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما لدى زوجة أحدهما، والتى أقرت باقتصار دورها على التصرف فى المسروقات بالبيع.









كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع بذات الأسلوب.









وتم بإرشادهم بمسكن الأول ضبط 19 هاتفا محمولا - 9 ساعات يد - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



