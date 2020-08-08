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فن

على مسرح الحديقة الدولية.. الشمس تعود من جديد بـ حكاوي عرائس القفاز.. الأحد

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح إنه بداية من غد الأحد الموافق ٩ أغسطس الجاري تواصل الغرفة نشاطها من جديد، بعد توقف دام ٤ أشهر نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، حيث تعود الفرقة بعروض مسرح "حكاوي عرائس القفاز"، نتاج ورشة الحكي وصناعة العرائس، تحت إشراف الفنانة رحمة محجوب، وذلك في بهو مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، في تمام الخامسة عصرا، وتستمر العروض أسبوعيا كل يوم أحد.

وأضافت "الحكيم" أن هذه الورش تم إقامتها قبل فترة التوقف مع ٢٠ من الفنانين منهم فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تم استكمالها خلال فترة الحظر على شبكة الإنترنت حفاظا على سلامة الجميع، حيث كان نتاج ورشة "الحكي وعرائس القفاز" صناعة ٢٠ عروسة بالإضافة إلى صياغة ٧ حكايات من خيال المشاركين تعرض من خلالها مجموعة من القيم والمعلومات للأطفال، ليقدم كل النتائج في عرض واحد، ويتم تغيير الحكايات كل ليلة عرض بالتبادل بين السبع حكايات نتاج الورشة.

عروض "حكاوي عرائس القفار"، من صياغة وإخراج رحمة محجوب، وأداء هبة أسعد، أحمد محمد.
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