نقابة البناء والأخشاب تدعو عمال مصر للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ

دعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جموع العمال في كل مواقع العمل والإنتاج إلى ضرورة المشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ.





ووجهت النقابة، كافة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية بنوعية جميع العاملين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الهام، والتركيز في الاختيار على العناصر التي تمثل إضافة لمجلس الشيوخ في إطار المهام الموكولة إليه وفقا للدستور.





وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن عمال مصر سيكونون على قدر المسئولية، وسيكون لهم حضور بارز في هذه الانتخابات الهامة، مؤكدا أن لجان الاقتراع ستشهد حضور كبير من العمال.





ولفت الجمل، إلى أن عمال مصر في كافة الاستحقاقات السابقة كان في مقدمة صفوف المواطنين ومشاركتهم كانت إيجابية ويشهد لها الجميع، سواء في الانتخابات الرئاسية أو تعديل الدستور.



