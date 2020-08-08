مرصد الأزهر يدين التفجير الانتحاري بالعاصمة الصومالية "مقديشو"

أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت الموافق 8/8/2020، مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين إثر هجوم انتحاري خارج معسكر للجيش في العاصمة "مقديشو"، هذا وقد أعلنت حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة مسئوليتها عن الهجوم.





وحذر مرصد الأزهر، من أن حركة الشباب ربما تخطط لاستغلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام في الصومال بناء على قرار مجلس السلم والأمن التابع للأمم المتحدة الذي يقضي بالانسحاب التدريجي للقوات بداية من 2016 على أن تنتهي عملية الانسحاب في 2020، وبالتالي تمنحها فرصة التقدم والسيطرة، ولا شك سيزيد ذلك من متاعب الصوماليين.



