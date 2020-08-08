قتل ربة منزل لسرقتها.. تأجيل محاكمة حارس عقار بمدينة نصر لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، تأجيل محاكمة "ع.ا"س" 33 سنة حارس عقار محبوس؛ لارتكابه جريمة قتل مع سبق الإصرار بمدينة نصر لجلسة الغد.





وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، عن أنه بدائرة قسم مدينة نصر أول قتل المجني عليها "س.ح" عمدًا مع سبق الإصرار لما نظرت إليه بعين العطف بخير الحضور لمسكنها لحصوله على زاد من بيتها صدقة؛ فانصاع لطلبه فبيت النية وتفكر بروية وانتظر حتي انتهت من إعداده وطرق باباها، وما أن دلفت لإعداد زاده حتي استل سلاحا أبيض من مسكنها وباغتها بطعنات في بطنها وظهرها وطفق يذبح ويمزق في جسدها ولم يثنه عن ذلك جلباتها وتوسلاتها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.





وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية أقوال عدد من قاطني العقار محل سكن المجني عليه والذين أكدوا تردد المتهم علي سكن المجني عليها لقضاء طلباتها، وتضمنت شهادة رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر أنه قد تلقي بلاغا بالواقعة فانتقل على أثره لمسرح الجريمة وبإجراءات الفحص وأثناء ذلك ضبط المتهم بالحوش الخلفي للعقار محل سكن المجني عليها وبحوزته الهواتف المحمولة المملوكة للمجني عليها ومبلغ مالي وبه إصابات لقفزه من الطابق الخامس محل سكن المجني عليها.





وبإجرائه التحريات أسفرت عن طلب المجني عليها من المتهم الصعود إلى الشقة محل سكنها لاعدادها طعامًا له فبيت النية وعقد العزم علي هتك عرضها وما ان دلفت المجني عليها إلى داخل المسكن لتجهيزه حتي استل سكينًا من مسكنها وهددها بهتك عرضها فقاومته المجني عليها فبدأ يحدث إصابتها من السلاح الأبيض حتى أودى بحياتها.



