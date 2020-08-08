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فن

هند عبد الحليم تحتفل بزفافها اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
تحتفل الفنانة هند عبد الحليم اليوم بحفل زفافها على خطيبها كريم قنديل، بعدما أعلنت عن خطبتها قبل أشهر. 

كانت هند عبد الحليم قد تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل “الأب الروحى” الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة. 

هند يعرض عرض لها مؤخرا الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات”. 

الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، واخراج مصطى أبو سيف.

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