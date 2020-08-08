في عيد ميلادها.. 5 إطلالات عرضت يسرا اللوزي لانتقادات حادة

وتتمتع يسرا بجمال طبيعي وملامح خلابة، مما جعلها من النجمات اللاتي يتمتعن بحضور لافت. وتحتفل الفنانة يسرا اللوزي اليوم 8 أغسطس، بعيد ميلادها الـ 35،





وتعرضت يسرا اللوزي للكثير من الانتقادات نتيجة ظهورها بالعديد من الاطلالات الغريبة وغير التقليدية، وظهرت بدون ميكب في الكثير من الحالات واكتفت بجمالها الطبيعي.



