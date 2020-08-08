في عيد ميلادها.. 5 إطلالات عرضت يسرا اللوزي لانتقادات حادة

تحتفل الفنانة يسرا اللوزى اليوم، السبت 8 أغسطس، بعيد ميلادها الـ 35، فهى من مواليد 1985 ودرست يسرا اللوزى العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما درست كذلك المسرح والتاريخ الحديث في الجامعة.
وتحتفل الفنانة يسرا اللوزي اليوم 8 أغسطس، بعيد ميلادها الـ 35، وتتمتع يسرا بجمال طبيعي وملامح خلابة، مما جعلها من النجمات اللاتي يتمتعن بحضور لافت.
وتعرضت يسرا اللوزي للكثير من الانتقادات نتيجة ظهورها بالعديد من الاطلالات الغريبة وغير التقليدية، وظهرت بدون ميكب في الكثير من الحالات واكتفت بجمالها الطبيعي.
وتختار يسرا اللوزي المجوهرات الانيقة التي تليق بها ولا تتكلف في اقتنائها بل تختار ما يناسب إطلالتها وملابسها، واليكم بعض الاطلالات الغريبة التي عرضت يسرا اللوزي للانتقاد.