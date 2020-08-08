برلماني لبناني سابق: نشعر بعدم الأمان بسبب تهاوى المنظومة السياسية اللبنانية.. فيديو





وأضاف عضو سابق بالبرلمان اللبنانى ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc ، أن ما قام به العرب من تقديم كافة أيدى العون والمساعدة للشعب اللبنانى هو تعبير عن المحبة والتضامن مع لبنان بعد تفجير مأرب بيروت .





وأشار إلى أن الشعب اللبنانى يشعر بعدم الأمان والإطمئنان بسبب تهاوى المنظومة السياسية اللبنانية مطالبأ أن تكون الاجتماعات الدولية تتناول تفادى الشعب اللبنانى من أى كوارث قادمة .





وتمنى علوش ، أن يرى لبنان دولة مستقرة سياسيأ خالية من الميليشيات المسلحة ، والفساد والسيطرة التى يمارسها زعماء طوائف على الشعب اللبنانى .





يذكر أن انفجار ضخم بمأرب بيروت وأسفر عن عن سقوط أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين، وحول العاصمة إلى مدينة منكوبة.

قال الدكتور مصطفى علوش ، عضو سابق بالبرلمان اللبنانى ، إن لبنان أصابتها مأساة وكارثة حقيقة وفاجعة كبرى لا يتدراكها الشعب اللبنانى حتى هذه اللحظة .