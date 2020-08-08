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توك شو

برلماني لبناني سابق: نشعر بعدم الأمان بسبب تهاوى المنظومة السياسية اللبنانية.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:28 م
انفجار لبنان
انفجار لبنان
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى علوش ، عضو سابق بالبرلمان اللبنانى ،  إن لبنان أصابتها مأساة وكارثة حقيقة وفاجعة كبرى لا يتدراكها الشعب اللبنانى حتى هذه اللحظة . 

وأضاف  عضو سابق بالبرلمان اللبنانى ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc  ،  أن ما قام به العرب من تقديم كافة أيدى العون والمساعدة للشعب اللبنانى هو تعبير عن المحبة والتضامن مع لبنان بعد تفجير مأرب بيروت .

وأشار إلى أن الشعب اللبنانى يشعر بعدم الأمان والإطمئنان بسبب تهاوى المنظومة السياسية اللبنانية مطالبأ أن تكون الاجتماعات الدولية تتناول تفادى الشعب اللبنانى من أى كوارث قادمة .

وتمنى علوش ، أن يرى لبنان دولة مستقرة سياسيأ خالية من الميليشيات المسلحة ، والفساد والسيطرة التى يمارسها زعماء طوائف على الشعب اللبنانى .

يذكر أن انفجار ضخم بمأرب بيروت وأسفر عن  عن سقوط أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين، وحول العاصمة إلى مدينة منكوبة.
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