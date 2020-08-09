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رياضة

محمد عفيفي: التعليق الرياضي بالواسطة.. ومرتضى منصور من أطيب الناس.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:01 ص
محمد عفيفي المعلق
محمد عفيفي المعلق الرياضي
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يسرى غازى - عدسة - ابراهيم قنديل
أكدالمعلق الرياضى  محمد عفيفي، أن مجال التعليق الرياضي ينتشر به الواسطة لافتا إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من أطيب الناس، أكد أن السوشيال ميديا تؤثر على كرة القدم بشكل كبير.  

قال محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد": لابد عند التعليق على المباريات ان ترضى غرور المشاهدين بشرح الامور الفنية ، مشيرا الى استخدام العلاقات والواسطة فى التعليق الرياضى دون وجه حق سواء فى التعليق الرياضي او الإذاعيين.
 
أضاف: انا وصلت بمجهودى وطلعت بره مصر بعدما اثبت ذاتى وعلقت مع الناس حتى لو فيه واسطة التعليق مع الناس وانت اللي هتنجح نفسك وتفشل من خلال نفسك.
 
وقال ايضا : السوشيال ميديا تؤثر على كرة القدم وعلى اللاعبين لكن الكرة سوف تعود بقوة خلال الفترة القادمة ولما ييجى قرار سيادى بعودة الدورى يبقى القرار على الجميع لخدمة الدولة حتى رئيس الاهلى او الزمالك علشان فيه ناس لازم تشتغل والحياة لابد من عودتها الى طبيعتها.
 
استطرد : من اكثر الناس الطيبة التى تجلس معها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الزمالك لكنه من أكثر الناس اللى تقول تصريحات ممكن تاخد من عقول شباب ميقدرش يوزن الأمور.
محمد عفيفي: التعليق الرياضي بالواسطة.. ومرتضى منصور من أطيب الناس.. فيديو
محمد عفيفي: التعليق الرياضي بالواسطة.. ومرتضى منصور من أطيب الناس.. فيديو
محمد عفيفي: التعليق الرياضي بالواسطة.. ومرتضى منصور من أطيب الناس.. فيديو
محمد عفيفي: التعليق الرياضي بالواسطة.. ومرتضى منصور من أطيب الناس.. فيديو
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