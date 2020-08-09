محمد عفيفي: التعليق الرياضي بالواسطة.. ومرتضى منصور من أطيب الناس.. فيديو

محمد عفيفي،

لابد عند التعليق على المباريات ان ترضى غرور المشاهدين بشرح الامور الفنية ،

مشيرا الى استخدام العلاقات والواسطة فى التعليق الرياضى دون وجه حق سواء فى التعليق الرياضي او الإذاعيين.