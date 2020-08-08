بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، ب stories جديدة من حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم





تألقت هند عبد الحليم في حفل زفافها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان ابيض قصير يصل اعلى الركبة ولكن اتسم التصميم بذيل طويل مصنوع من القماش التل.





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وانتعلت حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الابيض، وتزينت بمجموعة من الاكسسوارات التي زادت من جاذبيتها.





ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل مني جمال مكياجا مميزا و مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت هند عبد الحليم على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها.



