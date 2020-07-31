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فن

على شاطئ البحر.. هند عبد الحليم تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:19 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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محمد بدران

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


.وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة صيفية على شاطئ البحر خلال قضاء إجازة العيد، ولاقت الصورة إعجاب متابعيهما

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وعلقت "كل سنة وانتوا طيبين 🥰 عيد اضحى سعيد 🐏"

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على احدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة اسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

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