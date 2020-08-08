لا تقبل المساس بمصالحها.. على عبد العال: مصر حريصة على عدم الانجرار لأي مغامرات تستنزف مواردها

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر كيف استعادت مصر مكانتها الخارجية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد استطاع بحنكته السياسية، أن يعيد لمصر مكانتها المتميزة بين دول العالم، وأن يكون لها صوت مسموع على كل الأصعدة.





وأكد رئيس البرلمان فى حواره لجريدة الأهرام ، أن الرئيس قد إنتهج فى ذلك سياسة الانفتاح على الجميع، وبناء علاقات متوازنة مع كل القوى العالمية، وهذه فى الحقيقة رؤية تتميز ببعد النظر، وأثبتت سلامتها بتحقيقها للصالح الوطني، ولعل أهم تلك الجهود هو نجاح الرئيس، فى إعادة الدفء للعلاقات المصريةـالإفريقية، بعد زمن من الجفاء فى تلك العلاقات، وقد تجسد هذا النجاح فى عودة مصر للحضن الإفريقي، وترؤسها الاتحاد الإفريقي.





واضاف عبد العال ، أن مصر كانت حريصة، ولا تزال، على عدم الانجرار إلى أى مغامرات غير محسوبة، تستنزف مواردها وجيشها وشعبها، وتشغلها عن التنمية والتطوير، فهى معركتها الأهم، لأن المستقبل سيكون للأكثر نموا، لكن مصر فى الوقت نفسه، لا تقبل الاعتداء عليها أو المساس بمصالحها، ومصالح اشقائها وجيرانها بما يؤثر عليها، وهذه أبعاد مهمة من أبعاد الأمن القومى المصري.





وقد شهدت المنطقة بأسرها العديد من المخططات لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى على مدى السنوات العشر الأخيرة، والنتائج واضحة وتتحدث عن نفسها، وهذا المخطط تورطت فيه للأسف الشديد دول لها مآرب أخري، وهى تنفذ اجندات دول أخرى بالوكالة، عبر محاولة السيطرة على مقدرات دول بالمنطقة، وجعلها بؤرا ومنابع للتيارات الإرهابية، وقد كانت الدولة المصرية يقظة تمامًا لهذه المخططات، فحمت أمنها القومى وأمن أشقائها العرب، والحقيقة تقول إن مصر واجهت الإرهاب داخليًا وخارجيًا، بكل ما تملك من قوة.