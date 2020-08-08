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منوعات

ضابط يقتل لصين حاولا سرقة ركاب أتوبيس.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت  لقطات كاميرا مراقبة، لحظة إطلاق شرطي- كان خارج أوقات خدمته- النار على لصين مسلحين، داخل حافلة في المكسيك ، قبل أن يصابوا بجروح قاتلة عندما تبادلوا إطلاق النار.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث، مساء يوم 24 يونيو، في "فالي دي تشالكو سوليداريداد"، وهي بلدية في ولاية المكسيك.


وتظهر كاميرا المراقبة في الحافلة، أحد اللصوص، وهو يأمر الركاب على متنها بالتخلي عن متعلقاتهم الثمينة.


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واعتدى اللص بعد ذلك على السائق ، و أجبره على أن  يوصله هو وشريكه إلى مكان ما على امتداد طريق سريع يربط بين ولاية بويبلا وولاية المكسيك.


وشوهد ضابط الشرطة الذي كان خارج الخدمة، والذي لم تكشف السلطات عن اسمه، وهو جالس بجانب النافذة، بجوار أحد الركاب، حيث يمكن رؤيته وهو يمد يده إلى سلاحه ويطلق النار عدة مرات على السارق الذي كان يقف بالقرب من السائق، ثم استدار وأطلق النار على المشتبه به الثاني الذي وقف في مؤخرة الحافلة.



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