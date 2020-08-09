سيارتك لا تزال تحمل فيروس كورونا.. نصائح للتخلص منه

بعد انحسار فيروس كورونا وتراجع عدد الاصابات بشكل ملحوظ يجب توخي الحذر هذة الفترة اكثر من اي فترة اخري مضت لانه في فترة الانحسار وضعف الفيروس يجب اتباع بعض الاساليب لقتله نهائيا داخل مجتمعنا و خصوصا سياراتنا





كما يجب أن نكون على علم بأن سياراتنا لا زالت تضم أسطحًا متسخة بالفيروس لا ترى بالعين المجردة قد تساعد على نشر هذا الفيروس والأمراض وزيادة الاعداد مرة اخرى -لا قدر الله-.





وفي هذا السياق سوف نطلعكم علي اماكن هامة داخل السيارة يجب تطهيرها جيدا حفاظًا على سلامتنا وهي أكثر المناطق اتساخًا بأي سيارة لكثرة استخدامها وربما تقوم بنقل الفيروسات بشكل سريع للغاية.





اماكن يجب تطهيرها جيدا في السيارة:





1– مقابض الأبواب الخارجية والداخلية





2– الأزرار والمقابض





3– طبلون السيارة





4– مفاتيح السيارة





5– أحزمة الأمان





6– أزرار النوافذ الكهربائية





7– الفتيس وحامل الأكواب





توجد مواد فعالة للقضاء على الميكروبات والفيروسات مثل كورونا هي الكحول والكلور ويجب علي الجميع سواء كنت تستخدم سيالرة او وسيلة تنقل اخري ان تغسل يديك باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل نظرًا لأن الصابون العادي يذيب الغشاء الدهني المحيط بفيروس كورونا ما يقضي عليه سريعًا ويجعله ضعيفا لا يستطيع اصابتك حفظنا الله جميعا.