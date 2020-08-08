تقارير: بيرلو يتولى مهمة تدريب يوفينتوس بعد إقالة ساري

بيرلو عُين الأسبوع الماضي مدربًا ليوفنتوس تحت 23 عامًا في الخطوة الأولى بمسيرته التدريبية.

وخرج فريق يوفنتوس الإيطالي، من بطولة دورى أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام فريق ليون بنتيجة هدفين لمثلهما في مجموع المباراتين التي أقيمت ضمن منافسات دور ال16 من البطولة .



