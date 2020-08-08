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رياضة

تقارير: بيرلو يتولى مهمة تدريب يوفينتوس بعد إقالة ساري

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت تقارير صحفية، علي استقرار إدارة نادي يوفينتوس الإيطالي على تعيين أندرية بيرلو مدربا للفريق خلفا لماوريتسيو ساري الذي تمت إقالته بسبب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب مصادر لموقع "جول" ، فإن الاختيار وقع على بيرلو، في تجربة محفوفة بالمخاطر.

بيرلو عُين الأسبوع الماضي مدربًا ليوفنتوس تحت 23 عامًا في الخطوة الأولى بمسيرته التدريبية.

وخرج فريق يوفنتوس الإيطالي، من بطولة دورى أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام فريق ليون بنتيجة هدفين لمثلهما في مجموع المباراتين التي أقيمت ضمن منافسات دور ال16 من البطولة . 


ويسعى نادي يوفينتوس الإيطالي إلى التحرك سريعًا من اجل التعاقد مع مدرب جديد للفريق لعمل معسكر مع الفريق من أجل الإستعداد للموسم المقبل.
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